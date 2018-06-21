Рада одобрила закон о нацбезопасности Украины

Депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении и в целом за президентский законопроект (№8068) о национальной безопасности Украины.

Документ поддержали 248 нардепов.

Этот закон разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны.

В частности, предусматривается назначение гражданского министра обороны.

Кроме того, согласно закону, фундаментальными национальными интересами являются: интеграция Украины в европейское пространство, обретение членства в Евросоюзе и в НАТО.

При этом законом установлено, что сектор безопасности и обороны страны подлежит демократическому гражданскому контролю.

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Ранее представитель Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в комментарии Фактам ICTV заявил, что для эффективности законопроекта о нацбезопасности необходимо предоставить Верховной Раде возможность контролировать Министерство обороны.