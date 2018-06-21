Раскопки на Почтовой: артефакты решили сохранить

Киевский городской совет принял решение о сбережении артефактов, найденных на Почтовой площади.

Киевский городской совет принял решение о сбережении артефактов, которые были найдены во время раскопок на Почтовой площади, и их дальнейшей музеефикации, сообщает Интерфакс-Украина.

Решение поддержали 68 депутатов. Против высказались 24 депутата.

– Цель этого документа – сохранение артефактов, найденных во время раскопок, продолжение археологических работ и организация публичного пространства. Принятие этого решения позволит исключительно в рамках закона продолжить археологическое исследование с дальнейшей музеефикацией находок, – сказал мер Киева Виталий Кличко.

Проект также предусматривает создание в структуре КГГА коммунального учреждения Центр консервации предметов археологии.

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В проект внесли правки, согласно которым КГГА обязана обеспечить прекращение строительных работ, а также отмену градостроительных условий и ограничений, и обеспечить получение новых, в связи со значительными изменениями технических и технико-экономических показателей.

Также Киеврада запретила отводить земельные участки на данной территории до разрешения вопроса с музеем.

К слову, сегодня во время сессии Киеврады активисты прорвались через охрану и полицию к сессионному залу.