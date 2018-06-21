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В Киеве повысили тарифы на воду

Повышение тарифов на водоснабжение в Киеве утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Вода

Об этом сообщает УНН.

Таким образом, НКРЭКУ внесла изменения в тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год, в том числе для Киевводоканала.

Согласно документу, тарифы для жителей частного сектора и коллективных потребителей, как и планировалось, вырастут:

  • на водоснабжение – на 9,34% (с 6,32 до 6,91 грн/куб. м);
  • на водоотведение – на 13,45% (с 5,50 до 6,24 грн/куб. м).

Кроме того, тарифы для жителей многоэтажных домов (с использованием внутридомовых систем) составят:

  • 7,32 грн за 1 куб. м – водоснабжение;
  • 6,61 грн за 1 куб. м – водоотведение.

Средний рост тарифов составляет 13,1% по централизованному снабжению холодной воды и 14,8% – по водоотведению.

Постановления НКРЭКУ вступят в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в Урядовому кур’єрі.

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Кстати, в 2019 году в Киеве планируется еще одно повышение тарифов на воду.

Фотоpixabay.com

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