У Сенцова случился кризис, он в медчасти – адвокат

У незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 39-й день, проблемы с почками и сердцем.
Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на адвоката Сенцова Дмитрия Динзе.
Адвокат встретился с Сенцовым сегодня в колонии. По его словам, сейчас Олег находится в медицинской части. У него проблемы с почками и сердцем.
Он пьет 3,5 литра воды в день, также ему ежедневно ставят капельницы, что дополнительно придает организму еще 2 литра воды.
– На 26-й день голодовки у Олега случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался.
Врачи не настаивали за возможной огласке и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления.
По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться, – написала Денисова.
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Ранее достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова не было. Однако, по словам омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, были основания считать, что Олега кормят принудительно.
Фото: УНИАН