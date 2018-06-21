В Украине принят закон о валюте

Верховная Рада Украины приняла закон О валюте и валютных операциях.

Об этом в Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

За соответствующее решение проголосовали 228 депутатов.

Принятие закона состоялось со второй попытки. В первый раз за него отдали свои голоса всего лишь 219 депутатов.

Принятие закона позволяет осуществить валютную либерализацию, то есть приведет к значительному упрощению валютных операций для украинцев и снимет валютные барьеры для осуществления инвестиций за границу.

Сам закон разработал Национальный банк Украины как часть новой концепции валютного регулирования. Согласно замыслу НБУ, данный законодательный акт должен ввести принцип “разрешено все, что не запрещено”.

Также законопроект одобрили на Национальном совете реформ – совещательный орган при президенте Украины. Кроме этого, новая законодательная инициатива НБУ получила благоприятный отзыв от премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который выступил за скорейшее принятие данного закона Верховной Радой.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, что будет с курсом доллара к концу 2018 года, где и в какой валюте лучше хранить деньги.