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В Украине появятся две новые авиакомпании

В Украине планируют создать две новые авиакомпании.

Літак

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине создадут две новые авиакомпании с международным и украинским капиталом, передает УНИАН.

– Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая – с украинским капиталом, – сказал Омелян.

Читайте: Украина запустит прямой авиарейс в Канаду

К слову, авиакомпания SkyUp планирует открыть продажу билетов на внутренние и международные регулярные рейсы.

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