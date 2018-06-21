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Военные задержали офицера ВСУ, перешедшего на сторону “ЛНР”

Украинские военные задержали бывшего офицера ВСУ Алексея Бидусенко, который в 2017 году перешел на сторону боевиков “ЛНР”.

офицер-дезертир

Об этом сообщает пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады.

– В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и тактической группы Моспино в Украину возвращен предатель Алексей Бидусенко, который год назад, 16 июня 2017 года, перешел на сторону российских оккупационных войск, – говорится в сообщении.

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Бидусенко передали правоохранительным органам. После окончания следственных действий он предстанет перед судом.

Ранее сотрудники СБУ задержали военнослужащего, который планировал вступить в ряды армии России. Во время обысков у него изъяли два пистолета и 4 тыс. различных патронов.

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