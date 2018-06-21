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Wizz Air открывает новые рейсы из Киева и Харькова – направления

Венгерский лоу-кост перевозчик Wizz Air разместит третий самолет на своей базе в Киеве и начнет полеты из столицы Украины в Лиссабон, Таллинн и Берлин, а из Харькова – в Катовице.

Wizz Air

В 2018 году авиакомпания Wizz Air удваивает свою деятельность в Украине, говорится в пресс-релизе компании.

Также Wizz Air увеличит недельную частоту выполнения рейсов по семи популярным направлениям, прибавив в целом 24 полета в неделю.

Рейсы Киев-Лиссабон будут осуществляться по вторникам и субботам с 21 июня.

Рейсы Киев-Таллинн будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам с 21 июня.

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Рейсы Киев-Берлин будут осуществляться ежедневно с 1 июля.

Рейсы Харьков-Катовице – по средам и воскресеньям с 20 июня.

Ранее стало известно, что Wizz Air откроет маршруты из Киева в Вену, Берлин и Франкфурт-на-Майне.

Фото: dreamstime

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