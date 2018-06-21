Закон о парковке: увеличение штрафов и онлайн-регистрация нарушений

Проблема паркомест появилась в Украине чуть ли не одновременно с плохими дорогами. Правила парковки нарушают не только во дворах, но и в центре. Факты ICTV разбирались, сможет повлиять закон о парковке на решение проблемы.

Закон о парковке, который начнет действовать в сентябре этого года, предусматривает суровое наказание за парковку в неположенном месте и фиксацию нарушений с помощью камер видеонаблюдения.

Далее разберемся, помогут ли изменения избавиться от автохамов и разгрузить обочины от автомобилей.

Как парковаться можно сейчас

Оставлять автомобили водители могут на коммунальных или частных парковках и стоянках. С прошлого года оплатить парковку можно только безналичным способом.

Есть четыре способа расчета:

Через паркоматы (их в Киеве около 80)

Мобильное приложение

Специальным талоном, который продает Киевтранспарксервис

Через СМС. Но для этого надо приобрести скретч-карту

Наказание за неправильную парковку

Нарушение правил парковки предусматривает два варианта развития событий:

штраф

эвакуация автомобиля на штрафплощадку

Водителю, который оставляет автомобиль в месте, где остановка или стоянка запрещена, придется заплатить 255 гривен штрафа.

Если автомобиль стоит на проезжей части в месте, где остановка или стоянка запрещена, и мешает движению транспорта, выплата вдвое больше – 510 гривен.

Время пребывания на штрафплощадке – это еще плюс 144 гривен за сутки в первую неделю. Начиная с 8 дня стоимость составляет 24 гривны.

Эвакуировать на штрафплощадку автомобиль могут в случае, если автомобиль не дает двигаться другому транспорту. Это же касается и машин на остановках, пешеходных переходах и перекрестках.

Другие случаи – парковка на газоне, тротуаре, или же если автомобиль мешает обзору дороги водителям других машин.

Чтобы забрать автомобиль со штрафплощадки, придется заплатить. За автомобиль весом до 3 тонн услуга эвакуатора стоит 720 гривен. Для более тяжелого транспорта – 1020 гривен.

Стоит помнить, что если нарушение зафиксировала камера наблюдения или полицейские не застали водителя-нарушителя, они выписывают штраф на лицо, на которое зарегистрирован автомобиль.

Что делать в случае нарушений

Если парковщик требует от вас наличный расчет, эксперты советуют вызвать полицию. Юрист Александр Коротченко говорит – это, скорее всего, мошенники.

– На данный момент такие требования вне закона. В Киеве действует исключительно безналичная форма оплаты за парковку.

Если же вы сами заметили героя парковки, который оставил свой автомобиль в запрещенном месте, самостоятельно наказывать нарушителя не стоит.

Лучше сразу вызвать полицию, советует юрист.

Однако ждать правоохранителей порой приходится слишком долго. И люди по-своему проучивают автохамов. Доходит иногда до материального ущерба. Вроде разбитого лобового стекла в автомобиле Honda, который мешал общественному транспорту.

Что изменит новый закон

Уже 27 сентября начнут действовать новые правила парковки транспортных средств. Основное отличие – автоматическое признание виновным за неправильную парковку владельца авто. Таким образом делается ставка на сокращение неправильно припаркованных машин за счет того, что шансы проскочить и не попасться на глаза копам значительно уменьшаются.

Если правонарушение совершил не собственник, ему надо доказывать это. Для автомобилей на иностранной регистрации предполагается, что штраф накладывается на того, кто ввез авто в Украину. Как правило, это фирмы-посредники. Поэтому как будет выполняться эта норма на практике – пока не известно.

В случае, если штраф будет выписываться на автомобиль без владельца, водителю оставят копию протокола под лобовым стеклом.

Стоимость штрафа тоже изменится. За неуплату за паркоместо необходимо будет выложить в двадцать раз больше стоимости одного часа услуги (в зависимости от расположения 5, 7 или 10 гривен в час). Если нарушитель заплатит в течение первых 10 дней – он получит скидку 50%.

Нарушителей будут контролировать полицейские и муниципальные инспекторы. Последние будут работать на базе городского транспортного департамента.

Тем не менее, чаще украинцы выбирают не менее красноречивые, но не такие радикальные послания для героев парковки. Например, забрасывают мусором транспорт, стоящий в запрещенном месте.

Тем временем

Столичная власть разрабатывает новую систему парковки. В КГГА сообщают – планируют установить новые камеры видеонаблюдения. К концу года надеются, что по Киеву их будет больше 10 тысяч.

Ежедневно по Киеву курсирует примерно 1,6 миллиона автомобилей.

Сейчас в Киеве есть около 6 тысяч мест для парковки. Несмотря на это, руководство столицы выдвинуло идею перехватывающих мест для парковки у станций метро. Мэр Виталий Кличко надеется таким образом стимулировать водителей пересаживаться на общественный транспорт и таким образом разгрузить центр.

Для таких водителей предусмотрят льготный или даже бесплатный проезд в городском транспорте.

Удастся ли справиться с бешеным трафиком хотя бы в центре города таким образом – вопрос. Ведь подобная инициатива парковочных мест перехвата уже выдвигалась 5 лет назад. В результате был создан единственный паркинг возле станции метро Ипподром. На данный момент он не работает.

Поэтому пока отсутствие автомобилей на обочинах дорог – исключительно на совести самих автовладельцев. Ведь загруженность дорог – это проблема не только местных органов власти. Одна из причин безумного трафика, по которой образуются пробки, – невоспитанность самих автовладельцев.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк