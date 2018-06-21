PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Жестоко и бесчеловечно: Сенцова кормят принудительно/

Жестоко и бесчеловечно: Сенцова кормят принудительно

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России.

сенцов

Об этом сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

– Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова мы не имеем. Учитывая заявления уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания считать, что Олега кормят принудительно, – написала она.

Она подчеркнула, что прием пищи против собственной воли является “жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством”.

  Читайте: Украина ответила Кремлю на "помилование" Сенцова Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова Как освободить Сенцова - Кремль намекает на помилование

– Поэтому я обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам, – сообщила она.

Напомним, недавно омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову.

Фото: radiosvoboda.org.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Москалькова собралась в СИЗО к Вышинскому
Турбйорн Ягланд
Генсек СЕ готов просить о помиловании Сенцова
Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова
Олег Сенцов
Увидеть, что жив: Москва прячет Сенцова даже от видеосвязи
Олег Сенцов
Украина ответила Кремлю на “помилование” Сенцова
Как освободить Сенцова – Кремль намекает на помилование
Олег Сенцов
Человек умирает, помилуйте Сенцова! Собчак, Познер и Тодоровский обратились к Путину
Россия сорвала синхронное посещения Сенцова и Вышинского
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка