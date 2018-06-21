Жестоко и бесчеловечно: Сенцова кормят принудительно

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России.

Об этом сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

– Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова мы не имеем. Учитывая заявления уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания считать, что Олега кормят принудительно, – написала она.

Она подчеркнула, что прием пищи против собственной воли является “жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством”.

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– Поэтому я обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам, – сообщила она.

Напомним, недавно омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову.

Фото: radiosvoboda.org.