ВНО 2018: результаты по всем предметам

Сегодня на информационных страницах участников ВНО 2018 опубликованы результатам тестирования и бланки ответов по истории Украины, географии, физики и химии.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Таким образом, по состоянию на 21 июня, известны результаты ВНО по всем предметам, которые выносились в 2018 году на тестирование.

– Таблицы перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку по шкале 100-200 баллов и таблицы соответствия тестовых баллов оценкам уровней учебных достижений по шкале 1-12 баллов опубликованы на сайте Украинского центра в разделе Предметы ВНО, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что информационную карточку со своей страницы участники смогут распечатать с 22 июня.

Этот документ, в котором указаны результаты тестов по всем предметам, является приложением к сертификату ВНО и подается в приемные комиссии при поступлении.

Причем по почте информационная карта не будет пересылаться.

Читайте: ВНО 2018: минимальный проходной балл по всем предметам (ИНФОГРАФИКА)

В то же время, в случае возникновения сомнений в правильности установки результата тестирования участник внешнего независимого оценивания может подать апелляцию в письменной форме в УЦОКО.

Апелляционные заявления относительно результатов внешнего независимого оценивания по истории Украины, географии, физики и химии можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов ВНО по определенному учебному предмету, учитывая день объявления (до 25 июня включительно).