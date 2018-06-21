ВНО 2018: сколько выпускников набрали максимальный балл

В 2018 году 222 участников ВНО по результатам тестирования получили максимальные 200 баллов.

Об этом сообщил в Facebook директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

– 12 участников (звезд) ВНО 2018 года получили оценку 200 по двум предметам. 24 учреждения общего среднего образования (лидеры) имеют более двух результатов 200 баллов…Всего имеем 222 участников ВНО, которые получили свои 200, – отметил он.

По его словам, максимальный балл был по математике, физике, химии и биологии.

Карандий также сказал, что ни один из участников ВНО не набрал 200 баллов по всем трем предметам.

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Напомним, сегодня на информационных страницах участников ВНО 2018 опубликованы результатам тестирования и бланки ответов по истории Украины, географии, физики и химии.