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Освобождение политзаключенных и Минск – Порошенко поговорил с Путиным

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого призвал освободить украинских политзаключенных, сообщает пресс-служба президента Украины.

– Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцова и другим заключенным украинцам, – говорится в сообщении.

Также Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией Минских договоренностей.

– Была также отмечена важность активизации работы в Нормандской формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска, – добавляется в сообщении.

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К слову, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд готов подать прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.

Фото: пресс-служба президента Украины

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