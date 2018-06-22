7 платных пляжей Киева: развлечения, адреса, цены

Сейчас, когда в Киеве невыносимая жара, как никогда хочется отдохнуть на чистом пляже. К сожалению, это можно сделать только на платных пляжах таких как Днепровская Ривьера, Bora Bora Beach Club, и другие.

Ниже представлен топ-7 платных столичных пляжей с адресами и ценами.

Читайте: Отдых в Турции 2018: куда поехать и цены

1. Пляжный комплекс Днепровская Ривьера

Фото: swimming-cool.com.ua

Вход бесплатный, но за аренду шезлонга, матраса и зонтики необходимо заплатить. 150 грн – возле пляжа, 250 грн – возле бассейна, 400 грн – кровать.

Адрес: А. Жуков, ул. Февральская, 58к от авторынка на Столичном шоссе поворот направо и 10 минут езды на машине.

Время работы: 10.00 – 23.00.

Паркинг: Бесплатный, охраняется

2. Пляжный комплекс Маячок Beach Club

Фото: mbc.kiev.ua

Услуги – отдельный лежак с удобным матрасом, большой солнечный зонт и пляжные развлечения – от футбола, волейбола, бадминтона и пинг-понга до акробатического батута и модной разновидности крикета – петанка. Это уже включено в стоимости дневного пребывания в клубе: в будние дни – 100 грн, в выходные и праздничные дни – 200 грн.

Адрес: А. Жуков, ул. Февральская, 58а; от авторынка на Столичном шоссе – поворот направо и 10 минут езды на машине.

Время работы: 10.30-22.00.

Паркинг: Бесплатный, охраняется

3. База отдыха Труханов

Фото: trukhanov-ostrov.com.ua

Вход на пляж в Киеве – 150 грн за одного человека. Сюда входят: бассейн, пляж, площадка для игр, шезлонг, зонтик, раздевалка, душ и туалет.

Детям до 14 лет наполовину дешевле. Детям до семи лет – вход бесплатный без указанной аренды.

Адрес: А. Труханов, Парковая дорога, 12; пешком через пешеходный мост 10 минут ходьбы или на машине со стороны Московского моста.

Время работы: 10.00 – 22.00.

Паркинг: Бесплатный

4. Bora Bora Beach Club

Фото: foursquare/Burak U.

Пляж Bora Bora Beach Club в Киеве это место средней цены: аренда бунгало на день обойдется в 500-800 грн, а шезлонга – 100-150 грн. В стоимость бунгало входит еще цена за 4 полотенца, так как там может разместиться до 4 человек.

Адрес: А. Долобецкий, ст. м. Гидропарк за Венецианским мостиком пройти 5 минут.

Время работы: круглосуточно

Паркинг: Охраняемый, бесплатный

5. City Beach Club Ocean Plaza

Фото: oceanplaza.com.ua

Пляж находится на крыше ТЦ Ocean Plaza. Цена шезлонга: понедельник – пятница: 400 грн, суббота – воскресенье: 500 грн. Цена кровати понедельник – пятница: 900 грн, суббота – воскресенье: 1200 грн.

Адрес: Улица Антоновича, 176; ст. м. Лыбидская.

Время работы: 09.00-20.00.

Паркинг: охраняемая, первые 1,5 часа бесплатно, далее – 10 грн/час

6. Пляжный комплекс Olmeca

Фото: swimming-cool.com.ua

Вход бесплатный, но обязательна аренда шезлонга и зонтика: на 1-й линии, у бассейна – 400 грн; на 2-й линии, у бассейна, без зонта – 300 грн, на песке у Днепра, без зонта – 150 грн. Детям до 3-х лет – бесплатно, без отдельного шезлонга.

Адрес: А. Долобецкий, Гидропарк; пляж Молодежный; ст. м. Гидропарк, 7 минут от Венецианского мостика.

Время работы: 09.00-21.00.

Паркинг: Охраняемый, бесплатный

7. Пирс 39

Фото: pirs39.com.ua

С понедельника по пятницу – 60 грн за час, в выходные и праздники – 130 грн за час. Детям – 30 и 65 грн соответственно.

Аренда полотенца обойдется в 30 грн, а аренда шатра – 600 грн.

Адрес: ВДНХ, пр. Академика Глушкова, 1.

Время работы: с 7.00 до 21.00.

До слова, 1 червня у Києві відкрили пляжний сезон. Факти ICTV зібрали 12 найкращих пляжів для відпочинку.