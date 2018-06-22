22.06.1941: как началась война между СССР и Германией

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. В боях и во время оккупации погиб каждый пятый украинец. Украина вспоминает жертв Второй мировой войны, в стране ограничат развлекательные мероприятия, на зданиях приспустили государственные флаги.

Можно сказать, что все началось в 00.10 22 июня, когда группа из 14 немецких бомбардировщиков Ju-88 вылетела из Кенигсберга и готовилась к атаке на СССР. И уже через 3 часа в 3.33 генерал Пуркаев докладывает о налете авиации на украинские города, среди которых и Киев.

Руководство СССР этого не ожидало – потому что перед этим заключило пакт Молотова-Риббентропа, в котором договорились о совместном захвате Европы.

Первым дать отпор приказал начальник штаба Черноморского флота контрадмирал Елисеев. Благодаря ему был открыт огонь по немецким самолетам, вторгшимся в воздушное пространство СССР.

В 4.25 одна из дивизий вермахта начала наступление на Брестскую крепость. Захватив почти половину территории, немецкие войска решили остановиться из-за внезапной контратаки.

В Киеве первая бомба попала в район киностудии имени Довженко. Основными целями стали заводы, военные аэродромы и мосты. Однако в городе не наблюдалось особой паники. Приказ о мобилизации пришел уже 23 июня и тогда более 200 тысяч мужчин забрали на войну.

В Днепропетровске о начале войны знал только один человек – начальник местного гарнизона Константин Добросердов. В первые дни войны в городе продолжалась обычная жизнь. Советская пропаганда делала все, чтобы бороться со своими же людьми. Первым делом обращали внимание на провокаторов и диверсантов.

Во многих городах Украины советская власть поставила на первый план ужесточение цензуры в СМИ. Людей пытались убедить в том, что армия может справиться с наступающим агрессором.

В Крыму война началась уже в 3.48 утра. Войска фашисткой Германии спускали донные магнитные мины на парашютах, которые использовались для подрыва кораблей Черноморского флота. Но одна из них упала на жилой квартал. За 12 минут до начала войны в регионе погибли около 20 человек, еще 100 – ранены.

Читайте: Что вы знаете о Второй мировой? – ТЕСТ

В 5.30 МИД Германии сообщил СССР, в состав которого входила Украина, что он действовал против Германии и всей Европы. Из-за усиления враждебных намерений и был отдан приказ, чтобы остановить эту “угрозу”.

Через два часа советским войскам приходит следующий приказ:

Всеми силами обрушиться на вражеские войска и уничтожить их в районах нарушения границы.

С помощью авиации установить места сосредоточения противника и группировку его наземных войск. Уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить его наземные войска.

В 12 часов дня Италия также заявляет о начале войны против Советского Союза.

После затяжных боев за оборону Западной Украины, которые продлятся до 6 июля 1941 года, войскам поступает новая директива.

В ней говорится о начале контратаки на немецкие войска, которым не удалось добиться значительных успехов. Это должны были сделать мощными сосредоточенными ударами.

В 23.00 премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль делает заявление о начале Гитлером новой войны. Он не мог сравнить это вероломство даже со всеми его предыдущими преступлениями и безумствами.

Он просит мир оказать поддержку в войне против Германии и не мешкать, пока отважные солдаты защищают свои земли. Так заканчивается первый день самой страшной войны для Украины.

Неразумное руководство советских генералов и желание выслужиться перед Сталиным привели к многочисленным человеческим жертвам. Вторую мировую считают самым кровавым глобальным конфликтом, унесшим жизни, по разным данным, от 50 до 85 миллионов человек.

Напомним, Факты ICTV также писали о 1 сентября 1939 года – дне, когда началась Вторая мировая война.