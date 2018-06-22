Алена Дегрик: Закон о валюте — огромный шаг вперед на пути развития экономики

Принятие закона о валюте во втором чтении станет мощным стимулом для поступления зарубежных инвестиций в украинскую экономику.

В этом убеждена основатель и генеральный директор ФК Леогейминг Пэй (CEO LeoGaming) Алена Дегрик.

– Один из главных моментов принятого закона — возможность для инвесторов выводить прибыль из страны. Вкратце это будет выглядеть так: инвестор пришел в Украину, создал рабочие места, исправно платит налоги в украинский бюджет. А полученной прибылью распоряжается на свое усмотрение — либо инвестирует ее в украинские проекты, либо выводит на свои счета в других странах. Раньше для вывода средств нужно было получать разрешение НБУ. Сейчас право на это предоставляет закон. А Украина, в любом случае выигрывает — ведь, даже если инвесторы будут выводить прибыль, часть средств останется в стране, в виде уплаченных налогов и оплаты труда наемных работников, — сказала Дегрик.

Эксперт также полагает, что либерализация валютной политики страны даст толчок и развитию украинского бизнеса.

– До сих пор украинские компании, ориентированные на зарубежные рынки, испытывали трудности с финансовыми операциями. Новый закон эти трудности устраняет. Украинцам теперь разрешено открывать счета в любых зарубежных банках и вести с них расчетные операции. Это огромный шаг вперед для развития экономики, — подчеркнула Алена Дегрик.

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21 июня Верховная Рада 228 голосами приняла во втором чтении президентский проект закона о валюте. Национальный банк Украины уже расценил этот закон как введение “безвиза для капиталов”.