Аннексия Крыма: установлены фамилии тысячи кадровых российских военных

Международное разведывательное сообщество InformNapalm установило 1098 кадровых российских военных, которые оккупировали Крым. Известны имена и фамилии, а также должности.

“Зеленые человечки”, которые захватывали украинский Крым, больше всего боятся идентификации, заявил спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в интервью Апостроф.

– Мы установили 1098 кадровых российских военных, которые оккупировали Крым… Более тысячи фамилий, имен, отчеств с военными рангами, званиями и должностями, с информацией о том, где и когда они совершали преступление без срока давности.

Это те же самые ССовцы, которых до сих пор вылавливают, хотя они уже еле ходят. Это главное наше разоблачение, – отметил Макарук.