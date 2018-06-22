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Балух объявил о начале сухой голодовки

Крымский политзаключенный Владимир Балух объявил о начале сухой голодовки.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент сообщил, что крымский политзаключенный Кремля Владимир Балух объявил сухую голодовку, передает издание 15 минут.

– Общался с Балухом. Владимир сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО решило выселить его из одиночной камеры и перевести в общую, ведь они считают, что Владимир прекратил голодовку. Балух официально заявляет, что переходит на сухую голодовку, – сказал Климент.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца написала в Twitter, что жизнь Балуха под угрозой. МИД требует от России предоставить доступ к нему украинским врачам и немедленно освободить политзаключенного.

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К слову, США возмущены отказом РФ допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к незаконно заключенным украинцам Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, поэтому призвали немедленно обеспечить встречи.

Фото: Крим.Реалії

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