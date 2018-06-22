Богомолец: Новый экономический курс превратит Украину в сильное государство

Власти уже более четырех лет говорят о успешных реформах, однако жизнь украинцев только ухудшается – ни в одной стране мира “шоковая терапия” не длилась так долго, как в Украине.

Об этом народный депутат и председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец написала на своей странице в Facebook.

– Уже более четырех лет мы слышим от власти громкие разговоры о реформах, но украинцы видят, что их жизнь только ухудшается, людей сводят до уровня нищих, которым не хватает денег даже на самое необходимое – еду, лекарства и оплату коммунальных услуг, -констатувала парламентарий .

По ее словам, украинцам уже надоело ждать результатов реформ.

– Люди задаются справедливым вопросом: сколько могут продолжаться реформы, которые делают жизнь невыносимой? Сколько ждать светлого будущего? Полгода, год, два … Но не четыре! И они абсолютно правы. Ни в одной стране мира “шоковая терапия” не длилась так долго. Даже реформы Бальцеровича в Польше дали свой результат гораздо быстрее, – напомнила депутат.

По ее мнению, когда главной целью реформ в Польше было быстрое развитие малого и среднего бизнеса, в Украине происходит только перераспределение денег между олигархами.

– Для сравнения, если сегодня судьба малого и среднего бизнеса в ВВП Польши составляет 47-48%, то в Украине этот показатель упал до 10%. Мы стремительно деградируем, как государство, уровень жизни людей падает и псевдореформы только добивают нашу молодую и неокрепшую страну. Надо честно признать: на самом деле в Украине происходят не реформы, а сокращение расходов на нужды людей под прикрытием разговоров о реформах и переориентация денежных потоков, – уверена председатель профильного комитета ВР.

Богомолец возмущена тем, что государство экономит на самом необходимом.

– Экономия на здоровье и жизни людей, экономия на медицине и образовании, на пенсионерах и детях, на всем, на чем можно сэкономить средства, и при этом – абсолютное безразличие к развитию малого и среднего бизнеса, который сокращается в Украине бешеными темпами. К чему может привести такая политика, кроме коллапса экономики и полного обнищания людей? – спросила парламентарий.

По ее убеждению, курс, избранный нынешней властью, является ошибочным.

– Для того чтобы люди жили лучше, надо не больше экономить, а больше зарабатывать – развивать малый и средний бизнес, высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью, экспортировать не сырье, а готовую продукцию, создавать IT-кластеры и индустриальные парки, проводить новую индустриализацию страны и способствовать построению сотен и тысяч новых предприятий – малых и больших, – рассказала нардеп.

Она уверена, что правительство больше прислушивается не до нужд собственного народа, а к зарубежным партнерам, которые являются нашими конкурентами на мировых рынках, и поэтому никогда не будут заинтересованы в превращении Украины в мощную индустриальную державу.

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– С экономической точки зрения мы можем им быть интересными лишь в качестве рынка сбыта и сырьевого придатка, с которого можно вывозить лес-кругляк, полезные ископаемые, янтарь, зато сбывая здесь свою продукцию с высокой добавленной стоимостью. Поэтому в вопросах внутренней политики и экономики нам, наконец, надо начать думать собственной головой и своими интересами и сосредоточиться на развитии, а не на экономии, – заметила политик.

Председатель комитета по вопросам здравоохранения убеждена, что Украине необходимо обновление политического класса: эффективные менеджеры, профессионалы, отраслевые специалисты – люди, которые будут работать честно и вдохновенно.

– И только изменив экономический курс страны мы сможем, наконец, осуществить свою мечту, с которой стояли на Майдане – превратить Украину в сильное, ответственное, богатое европейское государство, – подытожила Ольга Богомолец.

Ранее Богомолец заявляла, что лечение кариеса в Украине должно стать бесплатным.