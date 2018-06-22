Боевики обстреляли позиции ВСУ из артиллерии и минометов, есть раненый

За минувшие сутки боевики 29 раз открывали прицельный огонь по позициям ВСУ на Донбассе, трижды враг применял артиллерию и минометы. Во время боевых действий один украинский военный получил осколочное ранение.

21 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильной и контролируемой.

Подавляющее большинство боевых действий проходили с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов, сообщает штаб ООС.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской, Луганской области. На Горловском направлении в районе населенного пункта Зайцево.

Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровка, Марьинки и Новотроицкого.

Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово.

Читайте: Россия платит за войну в Украине $45 млрд в год – Аслунд

Всего за сутки российско-оккупационные войска 29 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, три раза враг применял артиллерию и минометы.

Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Во время боевых действий за минувшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение.

По данным разведки, три оккупанта были уничтожены и еще трое ранены.

Ранее стало известно, что российская оккупационная власть запланировала на 22 июня принудительные антиукраинские митинги в крупных городах ОРДЛО.

Фото: Операция объединенных сил / Joint Forces Operation