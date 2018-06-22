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Кто возглавил Донецкую область

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового главу Донецкой военно-гражданской администрации.

Новым главой Донецкой военно-гражданской администрации стал Александр Куць, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте: Российские заключенные в Украине: Порошенко разрешил въезд омбудсмену РФ

Для назначения нового главы Донецкой области Порошенко прибыл в Краматорск.

Напомним, 13 июня Кабмин одобрил проект указа президента об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой ОВЦА.

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