Летний туризм: бюджетные детские лагеря за рубежом

Самое время, чтобы отправиться в крутое летнее путешествие. Факты ICTV собрали для вас подборку недорогих вариантов детских лагерей за рубежом.

Детские лагеря за рубежом – это один из вариантов для летних каникул. Он поможет с пользой провести месяцы лета: подкрепить свои знания, улучшить навыки по изучению иностранных языков, посетить новые места и страны, попробовать себя в новом виде спорта и найти новых друзей.

Лагерь Fishka Camp

Болгария – невероятная страна с особым рельефом, хотя имеет она небольшую территорию. Интересный факт: у болгаров покачивание головой означает да, а кивание нет. Черноморский берег в этой стране считается одним из самых чистых в Европе. Многие курорты имеют Голубой значок, которым Всемирноекологичний фонд отмечает лучшие пляжи. Поэтому ваших детей ждут чистые пляжи, ласковое море и лагерь, который предлагает яркие мероприятия, игры для интеллекта, занятия по английскому языку, танцы и много-много всего.

К примеру, детям будут показывать как из природного материала изготавливать мыло и свечи, как изготавливать картины из бисера, лепить из различных материалов. Коллектив педагогов проходит специальную аттестацию перед работой.

На территории отеля есть два бассейна, шезлогы, компьютерный зал, столы для пинг-понга, спортивная площадка, wi-fi, сцена. На пляже, где будут купаться дети, есть спасатели, спасательные лодки и жилетки, водные ограждения.

Возраст: 7-17 лет.

Продолжительность смены: 19 дней.

Адрес: Болгария, Черноморец.

Стоимость: 420 USD.

Условия проживания: дети живут в гостинице Мурите Бич, в двухкомнатных апартаментах по 5-6 человек или в трехкомнатных по 7-8.

Питание: 4-разовое питание по шведской системе.

Программа: купание в море, пляжная анимация, курс английского языка, игры и тренинги, мастер-классы, съемки фильмов и клипов, занятия танцами, интеллектуальные шоу и викторины.

Лагерь Midia Grand Resort

Заведение, которое позиционирует себя как vip-лагерь с высоким уровнем организации и обслуживания. Он находится на первой линии моря, недалеко от города Несебр и Солнечного Берега. Здесь предлагают разнообразные культурные, познавательные и обучающие программы, занятия по интересам, изучение английского языка, экскурсии, занятия спортом, отдых у моря.

Дети будут проживать в отеле, который имеет большую закрытую территорию с собственной набережной и пирсами, два больших бассейна, спортивные площадки, тренажерный зал, компьютерный холл. Еще одна особенность лагеря – собственное подсобное хозяйство, благодаря которому дети питаются экологически чистыми продуктами. Трансфер происходит автобусом из города Киев.

Возраст: 7-22 лет.

Продолжительность смены: 15 дней.

Адрес: Болгария, Ахелоя.

Стоимость: 395 USD.

Условия проживания: дети живут в гостинице Midia Grand Resort по 3 человека в комнате.

Питание: 4-разовое питание по шведской системе.

Программа: отдых у моря, клуб изучения английского языка, занятия спортом, обзорная экскурсия по городу Несебр, поездка в аквапарк.

Лагерь Cool Kids

Лагерь Cool Kids в Болгарии – это чистое море, мягкий климат, интернациональные знакомства и дружелюбная атмосфера. Территория лагеря большая, имеет два больших бассейна, спортивные площадки, собственный пляж и даже магазин. Вы можете в любой момент выйти на связь с ребенком, ведь вся территория покрыта точками доступа wi-fi. Юные путешественники будут проводить время с украинскими педагогами, которые приедут с ними же.

Большой акцент заведение делает на своей развлекательно-анимационнойпрограмме. Также дети будут заниматься изучением английского, созданием творческих номеров, катанием на велосипедах. Им предлагаются экскурсии по историческим местам региона. Выезд из Одессы автобусом.

Возраст: 7-15 лет.

Продолжительность смены: 12-13 дней.

Адрес: Болгария, Варна.

Стоимость: 370-390 USD.

Условия проживания: дети проживают в комнатах по 3 человека.

Питание: 4-разовое питание по шведской системе.

Программа: отдых у моря, занятия спортом, изучение английского языка, экскурсия по историческим местам региона, катание на велосипедах, творческие занятия.

Лагерь Boyar Camp

Словакия – горная страна, ведь ее часть расположена в пределах Западных Карпат. Именно здесь люди общаются с помощью слов, в составе которых только согласные. Ваших детей ждет международный лагерь, участники которого – представители разных стран, которые будут разговаривать между собой на английском языке. Отель предлагает для использования бассейн, стол для пинг-понга, бильярдный стол, дартс.

Программа лагеря предусматривает семинары с педагогами из Великобритании, США, Австралии, Канады, уроки о ЕС, представление своей страны, экскурсии, активные занятия спортом.

Возраст: 13-17 лет.

Продолжительность смены 7 дней.

Адрес: Словакия, г.. Старая Любовная, Hotel Sorea Lubovna.

Стоимость: 410 USD.

Условия проживания: дети живут в двухместных или трехместных номерах.

Питание: 2-разовое питание + 2 снека.

Программа: семинары с носителями языка из Великобритании, США, Австралии, Канады, уроки о ЕС, экскурсия в один из крупнейших аквапарков в Восточной Европе, посещение замка Старая Любовня, занятия спортом, майтер-классы, воркшопы.

Лагерь Академия приключений

Польша – восточноевропейская страна-соседка с ярким и одновременно необычным для нас языком. Закопаное – город, размещенный на юге страны, у подножия Татр, который ласково будет принимать детей. Здесь они смогут с пользой провести время, познакомиться со всеми особенностями и традициями новой страны, а также это прекрасная возможность изучить польский язык, общаясь с иностранными педагогами.

Программа лагеря предусматривает экскурсию по городу Закопаное, поход в горы, посещение деревни Мурзасихле и автобусную поездку в Краков, где дети смогут ознакомиться с местными университетами. К тому же их ждут вечерние посиделки у костра, спортивные конкурсы, игры, викторины, дискотеки и самое интересное – ежедневное изучение польского языка. Педагогический состав насчитывает как и польских вожатых, так и украинских.

Возраст: 9-18 лет.

Продолжительность смены: 11 дней.

Адрес: Польша, Закопаное.

Стоимость: 470 USD.

Условия проживания: дети проживают в пансионате Tatry, в номерах по 2-4 человека с ванной комнатой и ТВ.

Питание: 3-разовое + полдник в столовой отеля.

Программа: изучение польского языка, экскурсия по городу Закопаное, поход в горы, поездка в аквапарк, посещение города Кракова, поход в аквапарк, занятия спортом.

Отпустить ребенка в лагерь за границу – очень волнующий момент. Заботливые родители переживают о безопасности своего ребенка, профессионализме преподавательского состава, качестве обслуживания.

Поэтому внимательно проверяйте лагерь, в который хотите отправить своего ребенка, просматривайте отзывы, проверяйте проводятся ли там меры безопасности и поведения в чрезвычайных ситуациях.

Каждое заведение ярко расписывает свою программу, рекламируя себя, но не всегда все на самом деле выглядит так, как написано или как показано на фотографиях.

Людмила Богданова

Фото: dreamstime