Москва сделала Киеву предложение по Сенцову и Вышинскому

Киев настаивает на первоочередном посещении украинских пленников в России.

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила украинскому обмудсмену вместе посетить арестованного в Херсоне главреда РИА Новости Украины Кирилла Вышинского и политзаключенного Кремля Олега Сенцова в российской колонии.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Днем 22 июня состоялась очередная встреча омбудсменов Украины и России. На предложение Москальковой о посещении Вышинского и Сенцова, Людмила Денисова предложила сначала посетить украинского политзаключенного, поскольку он голодает уже 40-й день.

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– Мы отстаиваем первоочередные визиты к Олегу Сенцову, Роману Сущенко, Станиславу Клыху, Александру Кольченко, Владимиру Балуху… ко всем нашим ребятам, – заявила Денисова.

Напомним, Киев обратился в Европейский суд по правам человека о нарушении прав политзаключенного Олега Сенцова из-за его вероятного принудительного кормления.

Фото: УНИАН