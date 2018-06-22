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Офис Киевпастранса облили краской из-за новых тарифов

Активисты так называемого Черного Комитета вечером 21 июня залили красной краской вход в офис Киевпастранса на Набережном шоссе, 2.

Напад на Київпастранс

На своем YouTube-канале они выложили видео “символического нападения” на Киевпастранс.

Члены сообщества также нанесли на фасаде слово “Здирники” и разбросали листовки, в которых выражают протест против повышения стоимости проезда в общественном транспорте Киева с 14 июля.

Читайте: Массовая миграция водителей – одна из причин подорожания проезда в столице

Напомним, Киевпастранс повысит тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 грн с 15 июля 2018 года.

Видео: Черный Комитет

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