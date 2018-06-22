Повышение тарифов на газ: Кабмин поможет украинцам оплатить счета

Правительство намерено обеспечить возможность оплаты газа населением через механизмы регулирования самой цены или адресной поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

– Мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, и чтобы для украинских граждан оплата за газ была возможной через механизмы регулирования самой цены или через механизмы адресной поддержки. И это очень сложный вопрос, – сказал он.

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Гройсман напомнил, что цена на газ для населения на текущий момент составляет 7 тыс. грн за тыс. кубометров, тогда как для промышленности эта цена составляет 10 тыс. грн.

– Для украинских граждан я уже больше года держу цену на газ на уровне 7 тыс. грн, и я сдерживаю цену на газ, – заметил премьер.

Ранее Владимир Гройсман напомнил, что повышение цен на газ для населения до уровня промышленных цен остается среди требований МВФ.

Фото: Правительственный портал