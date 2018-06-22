PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Порошенко ввел в действие расширение санкций против РФ/

Порошенко ввел в действие расширение санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Петро Порошенко

Указ президента №176/2018 опубликован на сайте главы государства.

– Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к отдельных физических и юридических лиц и внести изменения в санкций, примененных согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года, – говорится в документе.

Согласно приложениям к решению, санкции, в частности, вводятся против нескольких членов российских политических партий, среди которых – Единая Россия, КПРФ и ЛДПР.

Кроме того, в санкционном списке – председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель, а также члены “Избирательной комиссии Республики Крым”.

Читайте: ЕС продлил санкции против России

Также в дополненном украинском санкционном списке – российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберг.

Против указанных в списке лиц вводится “блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленных Законом”.

Напомним, ранее Украина расширила и продлила до 2021 года санкции в отношении предприятий и компаний РФ, работающих в интересах сектора безопасности и обороны, а также украинских предприятий ОПК, работающих на территории оккупированного Крыма.

Кроме того, Украина ввела санкции против российских компаний и физических лиц. В списке – 1748 человек и 756 организаций.

Фото: Пресс-служба АП

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Володимир Путін
Путин созвал Совбез после разговора с Порошенко
Российские заключенные в Украине: Порошенко разрешил въезд омбудсмену РФ
Петро Порошенко
Освобождение политзаключенных и Минск – Порошенко поговорил с Путиным
Іван Драч
Киев попрощался с Иваном Драчем
Операція
Порошенко подписал закон о трансплантации органов
Санкції проти Росії
ЕС продлил санкции против России
В ЕС создают группу, чтобы остановить Северный поток-2 – Порошенко
Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка