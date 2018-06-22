Порошенко ввел в действие расширение санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).
Указ президента №176/2018 опубликован на сайте главы государства.
– Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к отдельных физических и юридических лиц и внести изменения в санкций, примененных согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года, – говорится в документе.
Согласно приложениям к решению, санкции, в частности, вводятся против нескольких членов российских политических партий, среди которых – Единая Россия, КПРФ и ЛДПР.
Кроме того, в санкционном списке – председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель, а также члены “Избирательной комиссии Республики Крым”.
Читайте: ЕС продлил санкции против России
Также в дополненном украинском санкционном списке – российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберг.
Против указанных в списке лиц вводится “блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленных Законом”.
Напомним, ранее Украина расширила и продлила до 2021 года санкции в отношении предприятий и компаний РФ, работающих в интересах сектора безопасности и обороны, а также украинских предприятий ОПК, работающих на территории оккупированного Крыма.
Кроме того, Украина ввела санкции против российских компаний и физических лиц. В списке – 1748 человек и 756 организаций.
Фото: Пресс-служба АП