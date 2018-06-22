Прогноз погоды в Украине на сегодня, 22 июня (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 22 июня, будет дождливой. В большинстве северных и центральных областей днем грозы, местами град и шквалы.

По прогнозам Укргидрометцентра, ночью в западной части, днем ​​также в большинстве северных и центральных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с.

В Карпатах и ​​на Закарпатье сильные дожди, днем ​​в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей сильные ливни. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на западе страны на северо-западный, 7-12 м/с.

В западных областях ночью похолодает до 12-17°, днем ​​до 16-21°.

На остальной территории температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем ​​26-31°. На юге и востоке страны до 34°.

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В Киеве ночью без осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы. При грозах шквалы 17-22 м/с.

Температура ночью 18-20°, днем ​​28-30°.

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