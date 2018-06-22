Прогноз погоды в Украине на сегодня, 22 июня (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 22 июня, будет дождливой. В большинстве северных и центральных областей днем грозы, местами град и шквалы.
По прогнозам Укргидрометцентра, ночью в западной части, днем также в большинстве северных и центральных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с.
В Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей сильные ливни. На остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный с переходом на западе страны на северо-западный, 7-12 м/с.
В западных областях ночью похолодает до 12-17°, днем до 16-21°.
На остальной территории температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 26-31°. На юге и востоке страны до 34°.
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В Киеве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. При грозах шквалы 17-22 м/с.
Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.
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