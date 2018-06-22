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Что вы знаете о Второй мировой? – ТЕСТ

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо вам известны события Второй мировой войны.

вторая мировая война

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР. В боях и во время оккупации погиб каждый пятый украинец.

Роль Украины и украинцев во Второй мировой без преувеличения можно считать выдающейся.

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Украина заплатила за Победу самую высокую цену. Ее потери наибольшие и несравнимые с потерями других стран и народов.

До сих пор демографы продолжают подсчет потерь среди военных и мирного населения в 1939-1945 годы и утверждают, что если бы не войны, катастрофы, голодоморы и другие потрясения 20-го века, сегодня украинцев было бы 85 млн.

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо известны вам события тех страшных лет.

Ранее Факты ICTV писали 10 фактов о концлагерях и истории выживших.

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