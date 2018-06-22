США призывают РФ допустить Денисову к Сенцову и Балуху

США возмущены отказом РФ допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к незаконно заключенным украинцам Олегу Сенцову и Владимиру Балуха, поэтому призвали немедленно обеспечить встречи.

Об этом временный поверенный в делах США при ОБСЕ Мишель Сайдерс заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

– Мы потрясены, что РФ отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме, – подчеркнула Сайдерс.

Она также напомнила, что Олег Сенцов объявил голодовку, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных.

– Мы также обеспокоены состоянием активиста Владимира Балуха, который голодает уже 95-й день. Российские власти должны немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенных и без лишних задержек освободить всех, кого незаконно удерживают, – отметила она.

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Сайдерс также подчеркнула, что США не признают и никогда не признают попытку России аннексировать Крым.

– Крымские санкции в отношении России будут оставаться в силе, пока РФ не вернет полный контроль над полуостровом Украины, – добавила она.

Ранее Россия сорвала синхронное посещение украинского режиссера Олега Сенцова и Кирилла Вышинского.

Фото: УНИАН