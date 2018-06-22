Ситуация очень опасная – Денисова о состоянии Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова сильно ухудшилось.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, что украинский политзаключенный Олег Сенцов очень бледный и почти не встает с постели.

– Говорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Дмитрий сегодня снова был в у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление, – написала Денисова.

Она обратилась к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко, чтобы срочно предоставили допуск на посещение Олега Сенцова.

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К слову, российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила украинскому омбудсмену вместе посетить арестованного в Херсоне главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и политзаключенного Кремля Олега Сенцова в российской колонии.