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Ситуация очень опасная – Денисова о состоянии Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова сильно ухудшилось.

олег сенцов

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, что украинский политзаключенный Олег Сенцов очень бледный и почти не встает с постели.

Говорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Дмитрий сегодня снова был в у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление, – написала Денисова.

Она обратилась к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко, чтобы срочно предоставили допуск на посещение Олега Сенцова.

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К слову, российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила украинскому омбудсмену вместе посетить арестованного в Херсоне главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и политзаключенного Кремля Олега Сенцова в российской колонии.

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