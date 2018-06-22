В Киеве может появиться сквер Немцова – решение КГГА

КГГА поддержала наименование сквера в честь Бориса Немцова.

КГГА поддержала наименование сквера возле посольства РФ в честь российского оппозиционера Бориса Немцова, сообщает УНИАН.

Сейчас сквер остается безымянным.

На общественных слушаниях 357 человек выступили за это решение, 354 были против. Среди членов комиссии никто не проголосовал против, 15 были за и 2 воздержались.

Поэтому городскому главе рекомендовали внести соответствующее представление в Киевсовет, где решение будут принимать депутаты.

Читайте: Норвежцы хотят назвать провинцию Мордором



К слову, международный аэропорт Черновцы хотят назвать в честь первого украинского космонавта Леонида Каденюка.