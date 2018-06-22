Украина обратилась в Евросуд о нарушении РФ прав Сенцова

Министерство юстиции 21 июня подало обращение в интересах Олега Сенцова в Европейский Суд по правам человека в связи с нарушением Россией правил содержания украинского политзаключенного.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

В обращении Украина просит на основании Правила 39 Регламента Евросуда предоставить России указания, чтобы она воздержалась от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Сенцова, предоставила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой доступ к нему, а также информацию о состоянии здоровья.

– Единственной информацией о состоянии Олега Сенцова является заявление Уполномоченного по правам человека Российской Федерации Москальковой о том, что Сенцов набирает вес. Однако эти заявления не подтверждены никакими доказательствами. Указанное, по мнению Денисовой, дает основания полагать, что к Сенцову могут применяться меры принудительного кормления, в связи с чем она обратилась с просьбой о предоставлении правительством Украины в Европейский суд заявления против России о нарушении прав Сенцова, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, – говорится в заявлении.

Отмечается, что Евросуд обычно принимает решения по заявлениям, поданным на основании Правила 39 в течение суток. Поэтому реакция должна быть уже сегодня.

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Ранее Россия сорвала синхронное посещение украинского режиссера Олега Сенцова и Кирилла Вышинского.

Фото: УНІАН