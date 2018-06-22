Украинский лотерейный рынок рискует отстать от европейского на 10 лет – Бочковский

Из-за неопределенности с лицензированием лотерейных операторов, украинский рынок лотерей может отстать от европейского на десятилетие.

Об этом в своем интервью изданию РБК-Украина заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.

– Лотерейный рынок Украины в организационном плане принципиально ничем не отличается от других европейских стран. Однако, между нашими рынками существует глубокая пропасть в другой плоскости, из-за которой технологический разрыв вскоре может стать десятилетним, – отметил он.

Как подчеркнул гендиректор УНЛ, на сегодняшний день операторы лотерей в Украине вынуждены работать на основании переходных положений закона о государственных лотереях в Украине и не могут получить лицензии, поскольку до сих пор отсутствуют лицензионные условия проведения лотерей, которые должен принять Кабинет министров.

– Кто-то может сказать, что можно работать и так. Однако, на практике, ни один инвестор не может инвестировать в неупорядоченный рынок, особенно если это касается лотерей. Это приводит к тому, что инвесторы УНЛ не могут инвестировать в переоснащение и реорганизацию компании, а компания не может развиваться. Кроме того, ни одна международная корпорация не может поставлять оборудование на неурегулированный рынок, поскольку их политика предусматривает поставку технологий только на регулируемые рынки во избежание каких-либо репутационных скандалов, – подчеркнул он.

Как отметил Бочковский, УНЛ неоднократно подтверждала, что согласна выполнять все цивилизованные правила деятельности, и в дальнейшем будем придерживаться этой позиции.

– Лотерейный рынок Украины нуждается в привлечении инвестиций, внедрении и разработке новых лотерейных платформ, обновлении ассортимента лотерей, замене оборудования, внедрении новых механизмов контроля и отчетности для государственных органов. И начинать нужно с того, чтобы прекратить безосновательные обвинения лотерейных операторов, которые звучат от разных политиков и чиновников, утвердить лицензионные условия, изменения в законодательство – если это необходимо, и выдать лицензии операторам. И тогда ситуация на рынке качественно изменится, – отметил гендиректор УНЛ.

Ранее владелец УНЛ, британский бизнесмен Майкл Джон Фогго опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что бенефициарами УНЛ являются украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, бизнесмен Борис Ложкин, а у Третьякова есть опцион на покупку доли компании.

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– Я не знаком ни с кем из этих людей. Да, я видел некоторые статьи в украинских СМИ, где утверждался подобный нонсенс. Хочу подчеркнуть: я не связан и не могу быть связан с украинскими политиками. И, кстати, сейчас юристы УНЛ проводят работу касательно всех этих неправдивых публикаций. Например, в некоторых медиа утверждалось, что компанию пытались захватить рейдерским путем. Но накануне покупки я, разумеется, проверял с помощью юристов абсолютно все, что касается УНЛ, и могу заверить, что информация о рейдерском захвате – неправда. Информация о наличии у кого-то опциона на выкуп доли УНЛ – тоже абсолютная выдумка. Проведенный финансовый и юридический аудит показал, что не существует никаких прав третьих лиц и других ограничений по переходу компании в мою собственность, – подчеркнул он.