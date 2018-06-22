В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения.

По своему потенциалу лиман относится к уникальным природным объектам. Рапа, иловые грязи и хлоридно-натриевая минеральная столовая вода Куяльницкого лимана обладают высокими лечебными свойствами. Еще в 19 веке на его берегах было построено множество лечебниц. Сейчас возле водоема также расположена здравница, где лечат от заболеваний широкого спектра.







Уникальный курорт Куяльник хотят возродить / 4 фотографии

Идея возродить уникальную Здравницу принадлежит губернатору Одесской области Максиму Степанову. В апреле 2018 года он обратился к руководителям фракций Верховной Рады с призывом поддержать законопроект о присвоении Куяльнику статуса курорта государственного значения, разработанный в Одесской областной государственной администрации.

– Такие изменения помогут сохранить и рационально использовать уникальные лечебные ресурсы водоема. Кроме того, приведут к росту инвестиционной привлекательности уникальной территории, которая по своим свойствам не уступает израильскому Мёртвому морю, — отмечает Максим Степанов.

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Поддержала инициативу и выступила автором законопроекта народный депутат фракции Самопомощь, глава подкомитета по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной зоны Анна Романова.

– Статус курорта государственного значения поможет возродить Куяльник. Это откроет перспективы для развития оздоровительного туризма в регионе, а также для инвестиций в рекреационную инфраструктуру, – уверена Романова.