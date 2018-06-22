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Из оккупированного Крыма вывозят зерно в Сирию – Reuters

С июля 2017 года по май 2018 года российская власть поставила из оккупированного Крыма в Сирию не менее 170 тысяч тонн зерна.

Зерно

Об этом говорится в расследовании Reuters.

– Крым за последний год нарастил экспорт зерна в Сирии в рамках договоренностей, которые обеспечивают аннексированому РФ полуострову рынок сбыта для излишков урожая, а президенту Сирии Башару Асаду дают надежный источник поставок пшеницы, – пишет издание.

Поставки зерна из Крыма предоставляют поддержку правительства Асада, поскольку собственное производство там пострадало от военных действий.

Производство хлеба в Сирии субсидирует государство. Поставки продовольствия в Сирию не запрещены западными санкциями.

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Ряд судов доставили зерно из Крыма в сирийский порт Тартус, где у РФ есть военно-морская база. Другие грузы пошли в Ливан, после чего были перенаправлены в Сирию.

При этом сирийские власти не могут заплатить за зерно из Крыма деньгами, поэтому рассчитываются оливковым маслом и овощами.

По данным издания, Крым собирает около 1,4 млн тонн зерна в год, из которых 1 млн тонн – экспортный потенциал. В 2018 году урожай на аннексированном полуострове может сократится из-за засухи.

Ранее авиация международной коалиции нанесла удар по позициям армии Сирии в провинции Дейр-Эз-Зор.

Фото: pixabay

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