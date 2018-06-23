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Балух переведен в ИВС, где над ним издеваются – Денисова

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели из Симферопольского следственного изолятора в Раздольненский изолятор временного содержания (ИВС), грозят поместить его в штрафной изолятор.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

– Владимира Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя ИВС. Раздаются угрозы поместить его в штрафной изолятор, – написала украинский омбудсмен на странице в Facebook в субботу.

Она указала, что за время голодовки Балух потерял 30 кг веса, что является огромной угрозой его жизни.

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– Призываю всех причастных, кто может решить этот вопрос в Российской Федерации, предоставить мне доступ к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Александру Кольченко, Станиславу Клыху! – также призвала Денисова.

Как сообщалось, крымский политзаключенный Владимир Балух объявил о начале сухой голодовки.

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