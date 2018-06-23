Крымскотатарского активиста Караметова насмерть сбила машина

Крымскотатарский активист активист Сервер Караметов умер после ДТП. Ленур Ислямов заявил, что не верит в несчастный случай.

Крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после того, как его сбил автомобиль в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил координатор Гражданской блокады Крыма, гендиректор телеканала ATR Ленур Ислямов в Facebook.

По его данным, Караметов умер, не приходя в сознание.

Ранее Ислямов написал, что не верит, что ДТП с Караметов было несчастным случаем.

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Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели из Симферопольского следственного изолятора в Раздольненский изолятор временного содержания.