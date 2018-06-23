PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Крымскотатарского активиста Караметова насмерть сбила машина/

Крымскотатарского активиста Караметова насмерть сбила машина

Крымскотатарский активист активист Сервер Караметов умер после ДТП. Ленур Ислямов заявил, что не верит в несчастный случай.

Крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после того, как его сбил автомобиль в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил координатор Гражданской блокады Крыма, гендиректор телеканала ATR Ленур Ислямов в Facebook.

По его данным, Караметов умер, не приходя в сознание.

Ранее Ислямов написал, что не верит, что ДТП с Караметов было несчастным случаем.

Читайте: В День России в СИЗО пели гимн Украины – письмо Балуха президенту

Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели из Симферопольского следственного изолятора в Раздольненский изолятор временного содержания.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Кровавое ДТП на трассе во Львовской области: погиб человек, 8 травмированы
ферари
Девушка разбила Ferrari за $660 тыс. через несколько минут после аренды
дтп
В Кривом Роге пьяный водитель насмерть сбил двух женщин
Помощник нардепа Вилкула разбился на джипе под Полтавой
Письмо Сенцова российским кинематографистам
Военный БМП раздавил легковой автомобиль с водителем внутри
Лобовое столкновение на Кировоградщине – погибших выпиливали из груды металла (18+)
В Польше столкнулись два автобуса – много пострадавших
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка