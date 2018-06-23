На Донбассе продолжаются интенсивные бои, боевики применяют артиллерию

Российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенную Минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях.

Напряженная обстановка остается в районе населенного пункта Новотошковское. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты открывали огонь из 122-мм артиллерии и 120 мм минометов.

На Донецком направлении враг в основном применял стрелковое оружие и гранатометы. Бои не высокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности, возле населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18.00. На протяжении часа противник вел огонь из артиллерии 122-го калибра.

Также по позициям Объединенных Сил возле Лебединского враг открывал огонь из минометов калибром 120 мм. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по нашим защитникам в районе Новотошковского из минометов 82-го калибра, а также дважды обстрелял позиции возле Лебединского из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 22 июня боевики 29 раз открывали прицельный огонь по позициям ВСУ на Донбассе, трижды враг применял артиллерию и минометы. Во время боевых действий один украинский военный получил осколочное ранение.