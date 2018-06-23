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На Закарпатье выпал снег и похолодало до нуля

В субботу, 23 июня, в высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье выпал снег.

снег в драгобрате

Об этом Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Деревья, кусты и земля покрылы толстым слоем снега.

Читайте: Снега по колено! Во Францию в мае пришла зима

– По состоянию на 8.00 23 июня 2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0°С. Падает снег, – говорится в сообщении.

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На Закарпатье выпал снег и похолодало до нуля / 2 фотографии

Напомним, в России выпал снег в первый день лета.

Фото: Facebook/chornogora.rescue112.

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