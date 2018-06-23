Пьяный выстрелил себе под ноги: задержан боевик “Святой”

Силовики спланировали спецоперацию, чтобы задержать в Донецкой области боевика, который воевал против Украины с начала осени первого года войны.

20 июня в Бахмуте пограничники совместно с полицией задержали боевика гибридной российской армии по кличке “Святой”, который воевал против Украины в составе батальона Восток. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Правоохранители заявили, что спланировали спецоперацию, чтобы выманить боевика на свободную территорию Донецкой области, а заодно и “установили широкий круг лиц, причастных к террористической деятельности”.

30-летний коллаборационист признался, что “под влиянием СМИ и местных знакомых” вошел в состав незаконного вооруженного формирования в сентябре 2014 года. После военной подготовки он дежурил на блокпостах и, позднее, воевал около Донецка.

– Собранные материалы свидетельствуют о непосредственном участии “Святого” в боевых действиях на стороне агрессора, – подчеркнули в ГПСУ.

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Активная “карьера” террориста на службе у оккупантов закончилась с ранением при неосторожном обращении с оружием.

– …После выпитого алкоголя решил выстрелить с “мухи” (ручной противотанковый гранатомет РПГ-18. – Ред.). Неправильно выстрелил – снаряд упал мне под ноги, после чего я получил ранение, – рассказал он об инциденте во временно оккупированном Харцызске.

Напомним, в Донецкой области задержан боевик, который сбежал от террористов “ДНР”, потому что испугался за свою жизнь.