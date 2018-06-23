В ночь на 23 июня оперативники СБУ задержали женщину во время закладки взрывчатки под памятный знак УПА. Террористический акт был заказанный российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– С апреля 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности военно-политической группы Харьковское движение сопротивления для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задачу взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства, – отмечается в сообщении.

В ходе следственных действий по месту проживания участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций “Д/ЛНР”.

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В настоящее время женщине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.

Примечательно, по информации СБУ, члены ВПГ ХДС специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, которые входят в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди харьковчан материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания. Свою деятельность группа начала еще в 2014 году.



В Харькове женщина пыталась взорвать памятник УПА по заказу спецслужб РФ / 2 фотографии

Ранее сотрудники СБУ задержали военнослужащего, который планировал вступить в ряды армии России. Во время обысков у него изъяли два пистолета и 4 тыс. различных патронов.

Фото, видео: СБУ.