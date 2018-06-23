В Киеве перекроют 4 станции метро – дата

24 июня в Киеве перекроют четыре центральные станции метро из-за проведения массовых мероприятий.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия Киевский метрополитен.
– 24 июня 2018 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций Площадь Льва Толстого, Университет, Олимпийская и Дворец спорта, – сказано в сообщении.
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Коммунальное предприятие приносит извинения за временные неудобства.
Напомним, 24 июня украинцы будут праздновать День молодежи 2018. В центре Киева пройдет ряд мероприятий, посвященных празднику.
Фото: racurs.ua.
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