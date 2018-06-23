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В Киеве перекроют 4 станции метро – дата

24 июня в Киеве перекроют четыре центральные станции метро из-за проведения массовых мероприятий.

метро в киеве

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия Киевский метрополитен.

– 24 июня 2018 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций Площадь Льва Толстого, Университет, Олимпийская и Дворец спорта, – сказано в сообщении.

Читайте: В Киеве повысят тарифы на проезд: когда и на сколько

Коммунальное предприятие приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, 24 июня украинцы будут праздновать День молодежи 2018. В центре Киева пройдет ряд мероприятий, посвященных празднику.

Фото: racurs.ua.

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