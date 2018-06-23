Выпускной 2018. Как гуляют и цена праздника

Когда речь заходит о выпускном, украинские школьники и их родители не экономят. Как говорится, свадьба может быть несколько раз, а закончить школу можно только единожды. Факты ICTV узнали, как собираются праздновать выпускной 2018 отечественные одинадцатиклассники.

Выпускной 2018 года очень отличается от прошлогоднего празднования. Школьники и их родители начинают готовиться за несколько месяцев до праздника. Когда проводить выпускной в этом году учебные заведения определяли самостоятельно.

Праздник растянулось на целый месяц. Первые выпускные прошли еще в конце мая. Последние – заканчиваются 24 июня. Поэтому как празднуют и сколько тратят на выпускной в 2018 году, считаем.

На что тратятся

Организация выпускного за год выросло в цене на 15%

Основная статья расходов – праздничный наряд. При наличии бюджета и фантазии на него можно потратить неограниченную сумму.

Минимальная стоимость вечернего платья 2000 гривен. Средняя цена варьируется в пределах 3-5 тысяч. При этом в аренду одежду в столице можно найти за 1,5 тысячи гривен.

Дополнительные аксессуары в виде украшений и клатча могут затянуть на такую ​​же сумму, что и платье. Если сэкономить, можно уложиться в полтысячи гривен.

Мужские костюмы обойдутся примерно во столько же, что и вечерние платья. Комплект на выпускной вечер, состоящий из рубашки, пиджака и брюк обойдется примерно в 3-4 тысячи гривен.

Цена на обувь, как и на одежду, может быть как несколько сотен гривен, так и тысячу долларов. Среднестатистический вариант кожаной пары обойдется в 1,5-2 тысячи гривен.

Выглядеть на выпускном, как на красной дорожке поможет прическа. Вечерний женский вариант обойдется минимум в 300-400 гривен. Мужская прическа стоит от 50 до 300 гривен.

Маникюр и макияж добавят к женскому бюджету еще минимум пол тысячи гривен.

Где празднуют

Дешевле праздник обойдется провести в стенах родной школы. Меню составить тоже можно, несмотря на условия заведения. На аренду и трансфер тратиться не надо совсем.

В таком случае потратиться придется только на продукты и напитки. В зависимости от предпочтений виновников торжества, бюджет на одного гостя колеблется в сумме до полутора тысяч гривен. Однако администрации большинстве учебных заведений не разрешает вести подобную практику.

В этом году в Украине около 200 тысяч выпускников

Преобладающая часть выпускников выбирает местом празднования рестораны и банкетные залы. В столице отгулять выпускной по-скромному на окраине обойдется в 400-600 гривен. Как правило, это стоимость блюд. Алкоголь можно договориться и принести свой.

Если праздновать одиннадцатиклассники решают в банкетном зале дорогого ресторана, стоимость гуляния на одного гостя составит 1000-1200 гривен. Иногда в эту стоимость входят дополнительные развлечения, которыми обладает комплекс. Это может быть боулинг, бильярд или собственный пляж.

В последние годы среди родителей часто популярны рестораны. Цены там скромнее, а сервис не уступает городскому. Цены разные. Чем дальше от города, тем меньше.

Под Киевом можно найти заведения с ценами в диапазоне 300-500 гривен с человека. Однако в таком случае придется заказывать дополнительный транспорт к месту празднования.

Дополнительные расходы – плата за учителей на банкете. К этому следует добавить плату за работу ведущего, которая в среднем составляет 1700-2000 гривен. Также часто родители снимают детям лимузин.

Час его работы обойдется в среднем в 1200 гривен. Однако часто компании-владельцы дают машины в аренду минимум на 3:00.

Выпускной без застолья и вечерних платьев

Средняя стоимость выпускного 2018 составляет 4500-5000 гривен

Если сравнить даже не самую высокую цену, которую придется выложить за один праздничный вечер со стоимостью туристических туров, иногда путешествие обойдется дешевле.

Возможно именно этим руководствовались ученики Львовской гимназии. Прошлогодние выпускники отказались от праздничного застолья, ведущих и платьев, и поехали в Италию.

Нетрадиционный выпускной проходил у одинадцатиклассников почти неделю. В 2018 году выпускники одного из классов гимназии планируют так же посетить Европейскую страну.

Бывают и случаи отказа от праздника с благородной цели. Выпускники, их родители и коллектив школы направляют средства на благотворительность. Обычно деньги жертвуют армии или нуждающимся.

Пару лет назад выпускник одной из школ Харькова собраны на выпускной деньги отдали местным кардиохирургам на лечение детей-пациентов. А вместо помпезного праздника устроили простой пикник.

Как отпраздновать выпускной, должны решать в первую очередь сами виновники. Для них – это последний вечер вместе с коллективом, в котором они провели большую часть жизни. И последний праздник детства.

Главное – чтобы выпускной был праздником именно школьников, а не их родителей или учителей.

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