Боевики прячут между домами десятки танков, Грады и Акации

Российские наемники, вопреки Минским договоренностям, продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружение за пределами мест хранения, нарушая расстоянии отвода.

Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на СЦКК.

– В частности, наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилом районе города Донецка расположение 31 танка различной модификации, 2 самоходные гаубицы (2С3 Акация), 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БТС-4А), 2 бронетранспортера (БТР-80 и МТЛБ), а на восточной окраине населенного пункта Перевальск Луганской области наблюдатели Миссии обнаружили реактивную систему залпового огня (БМ-21 Град), 4 танка (Т-64), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковых орудия (МТ-12 Рапира), – говорится в сообщении.

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Кроме того, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, вблизи оккупированной Покровки Донецкой области наблюдатели ОБСЕ обнаружили 6 самоходных гаубиц, 3 буксируемые гаубицы, противотанковую пушку (МТ-12) и 10 танков (Т-72), а также 22 танка различной модификации, 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 Стрела-10) и 8 минометов (2Б11 Сани).

Все это тяжелое вооружение и военная техника находилось за пределами мест хранения.

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