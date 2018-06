Куда пойти на День молодежи в Киеве – топ-5 мероприятий

24 июня украинцы будут праздновать День молодежи 2018.

День молодежи традиционно отмечается в последнее воскресенье июня.

Во всех городах Украины на этот день запланировано много различных мероприятий.

Факты ICTV сделали подборку лучших мероприятий для молодежи, которые пройдут в Киеве.

Благотворительный Забег с собаками

Парк Муромец (парк Дружбы народов)

24 июня, 08.00 – 13.00

Вход свободный

Регистрация на забег тут

Фонд помощи бездомным животным Happy Paw проведет уже Третий Благотворительный Забег с собаками. Участники со своими любимцами смогут преодолеть дистанции в 1 или 3 км. Также есть две дистанции для бегунов без собак – это 500 метров для детей (от 6 до 10 лет) и классический забег на 5 км.

Самый большой сюрприз, который подготовили организаторы, – это регистрация рекорда Украины. Достижение будет фиксировать Национальный Реестр Рекордов.

Первые 200 зарегистрированных участников получат крутые стартовые наборы, а победители и призеры на каждой из дистанций – подарки от партнеров.

Для четырехлапых – месячный запас корма, витамины, сертификаты на ветеринарную диагностику, новенький ошейник и поводок, биопакеты для уборки, а также бесплатные консультации от грумеров, ветеринаров и кинологов.

Амбассадорами мероприятия стали ONUKA, Жан Беленюк, Егор Гордеев, Юлия Макгаффи, Виталий Дейнега, Зоя Литвин, Василий Крутчак.

На время проведения забега от станции метро Почайная до места проведения забега будет курсировать бесплатный автобус.

День молодежи в центре Киева

Парк им. Тараса Шевченко

24 июня с 11.00 до 22.00

В этом году организаторы решили поставить новый рекорд и привлечь к проведению мероприятия еще большее количество молодежных и общественных организаций.

В программе мероприятия: концерт, выступления известных поэтов и лекторов, компьютерные и спортивные развлечения, экспозиции современных художников, мастер-классы и тренинги, фуд-корт и аллея молодежных и общественных организаций.

Cozy sundance

ЮБК

24 июня, 16.00

Вход свободный

ЮБК приглашает встретить закат под музыку Cozy sundance. Этот жаркий воскресный день плавно перетечет в танцевальный вечер. C 16.00 до 23.30 погружение в ритм музыки, которая так хорошо транслирует то, как прекрасны летние закаты под deep & soul music.

Атмосферу создадут Onemore, Svetlanka, Freeman, Yakubov.

Фестиваль BeLive 2018

НСК Олимпийский

24 июня, 16.00

Стоимость: 100 грн

Купить билеты можно тут

На последний день фестиваля BeLive можно будет купить билет за 100 грн. Вся выручка от продаж этого билета будет перечислена на благотворительность.

Кроме того, каждый желающий сможет купить на сайте фестиваля абонемент на все дни фестиваля на 100 грн. дороже – эти деньги также будут перечислены в фонд.

Хедлайнерами Дня молодежи (24.06) на BeLive 2018 станут Constantine, MOZGI и Время и Стекло.

Michael Abene (USA) and Jazzworkshop Orchestra

Closer

24 июня, 20.00

Стоимость: 300 грн

Купить билет можно тут

С 60-х годов имя Майкла Абене стоит рядом с самыми известными исполнителями и бэнд-лидерами. Он выступал с Диззи Гиллеспи, продюсировал альбом Би Би Кинга, его музыку и аранжировки исполняли Чик Кориа и Курт Эллинг, оркестры Мэла Льюиса, The Metropole Jazz Orchestra, The Carnegie Hall Jazz Band, WDR Big Band.

Его проекты неоднократно номинировались и получали премию Грэмми, а Оксфордский университет выпустил его книгу Jazz Composition and Arranging in the Digital Age.

