Роботизированный огневой комплекс: ВСУ испытывает новое оружие

ВСУ испытывает роботизированный огневой комплекс Охотник, на который можно установить пулемет, автоматический гранатомет или ПТРК

– Во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики отмечают, что Охотник может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки и тому подобное, – сообщает пресс-служба правительства в Facebook.

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После испытаний комплекс планируется принять на вооружение украинской армии и усилить им оборону против агрессора.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети появилось фото отремонтированного и частично модернизированного реактивного штурмовика Су-25М1К.

Фото: Правительственный портал.