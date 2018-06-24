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Сенцов из тюрьмы помогает ставить свою пьесу

Режиссер Олег Сенцов, который больше месяца голодает в российской тюрьме, активно участвует в постановке своей пьесы Номера в Украине.

Олег Сенцов

Об этом Громадському радіо рассказала продюсер пьесы Анна Палинчук.

– С Олегом мы стараемся поддерживать связь с помощью переписки. В некоторых письмах он пишет рекомендации по игре, декорациям и костюмам, – говорит она.

По словам продюсера, переписываться с Сенцовым команда начала еще до голодовки.

Палинчук также рассказала о пьесе, написанной Сенцовым еще до заключения:

– Пьеса рассказывает о номера от 1 до 10, одновременно живущих на сцене. Живут они по придуманным правилам нуля, который над ними всеми существует. В какой-то момент номера задумываются, зачем они должны жить по этим правилам, и это все происходит в утопическом мире.

Премьера пьесы Номера запланирована на конец осени этого года. В Украине уже несколько раз устраивали чтения отрывков пьесы, но полноценной постановки еще не было.

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Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: УНІАН

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