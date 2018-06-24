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Сильные ливни и град: на Украину надвигается непогода

В некоторых регионах Украины сегодня ожидаются грозы, ливни, град и шквалы.

Об этом предупреждает ГСЧС.

По ее данным, утром 24 июня на Левобережье, а днем также на востоке страны – грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

Читайте: Настоящий ад впереди: прогноз погоды до конца лета

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходные.

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