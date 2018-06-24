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В России признали украинское гражданство Сенцова

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненскому округe Минюста РФ выдало справку консульству Украины в Екатеринбурге, удостоверяющее, что украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов гражданин Украины.

Об этом в Facebook написал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

– Осужденный Сенцов О.Г. – гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10. 2017 года. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997, – говорится в справке.

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Это полностью опровергает утверждение российской стороны о том, что Сенцов на момент осуждения был гражданином России.

Ранее в Кремле намекнули на то, что Олег Сенцов должен сам попросить о помиловании.

Первый заместитель спикера ВР Ирина Геращенко ответила, что Сенцов не будет обращаться к Путину с подобным вопросом и именно на это рассчитывает власть РФ.

Напомним, Россия сорвала посещение Олега Сенцова, о котором ранее было договорено. Более того, Россия прячет Сенцова даже от видеосвязи.

Фото: Wikipedia.

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