Украина будет печатать деньги для других стран

Глава НБУ Яков Смолий и президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон подписали Договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков.

– Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран, – отметил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает пресс-служба НБУ.

Документ имеет цель урегулирования деловых отношений между Национальным банком и компанией Crane Currency, что дает возможность размещения иностранных заказов на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двораа.

– Во время прошлогоднего визита я была поражена современной технической базой и технологическими возможностями и профессиональными качествами работников Банкнотно-монетного двора, – отметила президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон.

Crane Currency – производитель бумажных изделий на основе хлопка, используемых для производства национальных валют, паспортов и ценных бумаг.

Компания надежный партнер более 50 центральных банков (США, Великобритании, Швеции, Мексики, Нигерии, Малайзии, Индии и других), которым поставляет защищенные банкноты, банкнотную бумагу и защитные элементы. В частности Crane Currency почти 140 лет поставляет банкнотную бумагу для изготовления валюты США.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада Украины приняла закон О валюте и валютных операциях.

Фото: НБУ.